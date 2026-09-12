El MIDA evalúa impacto del fenómeno de El Niño con productores de Bocas del Toro

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, sostuvo el pasado viernes un encuentro de trabajo con alrededor de 14 gremios de productores de la provincia de Bocas del Toro, principalmente del distrito de Changuinola, para evaluar de cerca el impacto del fenómeno de El Niño, el cual ha provocado situaciones adversas como el exceso de precipitaciones en la zona.

Durante la reunión, los agricultores expusieron las principales dificultades que enfrenta el sector y solicitaron el respaldo institucional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para mitigar las pérdidas y contrarrestar las afectaciones climáticas.

En el encuentro, el ministro Linares reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional y del MIDA con todos los sectores productivos del país. Explicó que los efectos del fenómeno climático varían según la región, manifestándose con sequía en algunas zonas y con fuertes excesos de lluvia en otras —como ocurre en Bocas del Toro—, lo que vulnera los cultivos.

Asimismo, el titular de la cartera agropecuaria presentó a los productores algunas alternativas que tiene el MIDA relacionadas a la asistencia técnica, suministro de insumos como fertilizantes y la optimización de los caminos de producción para facilitar la salida de las cosechas.

También mencionó el apoyo con una pala hidráulica para la rehabilitación y construcción de canales de drenaje en la provincia, así como labores de fumigación en apoyo a medianos y pequeños productores para el control de la sigatoka negra, enfermedad foliar que ataca los cultivos de banano y plátano.

Además, la atención directa a cualquier otro problema fitosanitario que se pudiera presentar debido a las altas precipitaciones que se están dando actualmente a nivel de la provincia de Bocas del Toro.

Fuente: MIDA