El MIDA entrega reconocimientos a productores chiricanos en la Expo Bugaba

ML | El ministro del MIDA, Roberto Linares, entrega reconocimiento a los productores.
Redacción Metro Libre
08 de noviembre de 2025

El Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, presidió un acto en los terrenos de la Expo Bugaba, en La Candelaria, para rendir homenaje a los productores sobresalientes de la provincia de Chiriquí.

En el evento destacaron la importancia del sector agropecuario en la región.

“Este día es para honrarlos y renovar nuestro compromiso de caminar a su lado”, dijo el Ministro Linares.

Durante la actividad, el ministro también realizó una entrega para el futuro del campo: la personería jurídica a la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Chiriquí (RENAMURCHI). Este paso legal formaliza la organización, permitiéndoles gestionar proyectos y recursos para mejorar la participación juvenil en el sector.

