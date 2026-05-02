El MICI destaca nueva exportación de huevos de Panamá hacia el Caribe

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que Panamá continúa ampliando su oferta exportable, tras la tercera exportación de huevos realizada por la empresa agroindustrial Granja Emita, ubicada en Panamá Oeste, hacia el Caribe.

De acuerdo con la entidad, el envío consistió en un contenedor con 931 cajas, lo que refleja el avance de la empresa en su consolidación en mercados internacionales y los esfuerzos por posicionar la producción panameña en la región.

En ese sentido, el director nacional de Exportaciones del MICI, Eric Dormoi, destacó que “las exportaciones de distintos rubros hacia el Caribe han ganado dinamismo y, con el respaldo del MICI, continúan fortaleciendo su posicionamiento en una zona que supera los 40 millones de habitantes”. Añadió que” en este caso la entidad apoyó el cumplimiento de requisitos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)”.

La Granja Emita, del grupo GEPSA, cuenta con ocho años de trayectoria y una operación integrada que abarca desde la producción hasta la comercialización de huevos. Actualmente, produce más de 1,100 cajas diarias, genera 350 empleos directos y mantiene más de 500 mil aves en producción.

La empresa también cumple con estándares internacionales de calidad, inocuidad y trazabilidad, respaldados por certificaciones como BPM, SSOP y HACCP.