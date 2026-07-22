El MEF niega que exista un proceso para vender terrenos en Amador

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que no existe ningún proceso orientado a la venta o privatización de terrenos en Amador administrados por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

El ministerio explicó que los avalúos que actualmente se realizan forman parte de un procedimiento técnico y administrativo para mantener actualizados los valores de los bienes del Estado y fortalecer su administración patrimonial. Según el MEF, estos avalúos “en ningún caso constituyen un paso previo para su venta, enajenación o privatización”.

La entidad también indicó que los terrenos ubicados en Amador son “un activo estratégico de alto valor para el desarrollo del país” y señaló que la gestión de la UABR está orientada a su protección, administración y aprovechamiento conforme al interés público.

Respecto a los rellenos de fondo de mar que están siendo regularizados e inscritos como fincas estatales, el ministerio explicó que las inscripciones en el Registro Público incluyen una anotación marginal que establece expresamente que esos terrenos no pueden ser objeto de apropiación privada por tratarse de rellenos de fondo de mar, por lo que conservan su condición de patrimonio estatal.

En ese sentido, el MEF sostuvo que “resulta improcedente cualquier interpretación que sugiera que dichos bienes puedan ser vendidos o privatizados”, al asegurar que su naturaleza jurídica y las restricciones inscritas en el Registro Público garantizan que continuarán formando parte del patrimonio de la Nación.