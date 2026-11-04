El MEF entregará pagos de CEPANIM a beneficiarios de personas fallecidas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir de este mes comenzará a entregar los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) a las personas viudas de beneficiarios fallecidos, como parte de la distribución de estos documentos.

De acuerdo con la entidad, la institución continua atendiendo a los beneficiarios y realizando la entrega de certificados en diferentes puntos del país. Este proceso se desarrolla luego de las interrupciones registradas durante octubre, por lo que el MEF mantiene la atención para avanzar con la distribución.