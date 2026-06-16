El MEF destina $250 millones en pago de CEPANIM

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició ayer la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a los beneficiarios de la provincia de Panamá, un proceso en el cual se prevé distribuir alrededor de B/.250 millones a cerca de 424,596 personas.

La entidad informó que “en esta primera fase se está atendiendo a los beneficiarios vivos, quienes pueden verificar en la plataforma cepanim.mef.gob.pa la fecha y hora asignadas para retirar su CEPANIM, información que además es enviada al correo electrónico registrado por cada solicitante”.

De igual forma, el MEF detalló que la entrega en el resto del país comenzará a partir del 22 de junio. Los certificados serán distribuidos en las sedes regionales de la institución en Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé. En tanto, los beneficiarios de Panamá Oeste deberán acudir a la Feria de La Chorrera, mientras que en Panamá la entrega se realizará en el Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro.

Asimismo, indicó que estos certificados pueden ser cambiados directamente en el Banco Nacional de Panamá, entidad que ya publicó las sucursales habilitadas para este trámite. No obstante, aclaró que las condiciones para los cambios también estarán sujetas a las políticas de cada agente económico.