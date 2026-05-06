El MEF coloca $156.13 millones en subasta de Letras del Tesoro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la República de Panamá colocó $156.13 millones en la cuarta subasta de Letras del Tesoro de 2026, a un plazo de 12 meses, “confirmando que el mercado local mantiene confianza en los instrumentos de deuda soberana de corto plazo emitidos por el Estado panameño”.

La entidad explicó que el monto total adjudicado, $95.18 millones correspondieron a ofertas competitivas, $51.70 millones a ofertas no competitivas y $9.25 millones fueron colocados mediante el mecanismo de segunda vuelta o green-shoe.

La subasta recibió una demanda total de $186.58 millones, integrada por $134.88 millones en ofertas competitivas y $51.70 millones en ofertas no competitivas, detalló el MEF.

“El uso del green-shoe refleja un interés adicional del mercado y confirma que los inversionistas siguen viendo en las Letras del Tesoro un instrumento seguro, líquido y competitivo”, afirmaron.

El MEF explicó que “el precio de corte fue de 95.37%, equivalente a una tasa de corte de 4.80%. Por su parte, el precio promedio ponderado alcanzó 95.50%, con un rendimiento promedio ponderado de 4.66%.

“Este resultado es especialmente relevante porque se da en un contexto internacional de tasas más altas. El rendimiento del UST Bill a 12 meses se ubicó en 3.74%, aumentando 24 puntos básicos frente al nivel observado en la subasta de abril. Sin embargo, el rendimiento promedio ponderado de la Letra del Tesoro panameña aumentó únicamente 10 puntos básicos, al pasar de 4.56% en abril a 4.66% en esta subasta”, dijo el MEF.

Desde el ministerio expresaron que “en otras palabras: aunque las tasas internacionales subieron, el costo de financiamiento local de Panamá no subió en la misma proporción. Esa diferencia importa, porque muestra que el mercado está distinguiendo positivamente la gestión fiscal y financiera del país”.

La institución afirmó que al rendimiento promedio ponderado de 4.66%, la Letra del Tesoro registró un diferencial de aproximadamente 92 puntos básicos sobre el UST Bill a 12 meses, por debajo de los 106 puntos básicos observados en abril. Esta compresión de 14 puntos básicos en el spread, en un entorno de tasas externas al alza, es una señal concreta de confianza del mercado.

“Más allá del monto colocado, esta subasta confirma tres mensajes importantes: Panamá mantiene acceso al mercado local; la demanda por deuda soberana de corto plazo sigue siendo sólida; y la estrategia de financiamiento público está ayudando a preservar condiciones competitivas para el Estado”, declaró el MEF.

El MEF aseguró que “mantiene su compromiso con una gestión de deuda responsable, transparente y disciplinada. La Dirección de Financiamiento Público continuará ejecutando el programa de subastas en coordinación con los Creadores de Mercado, con el objetivo de fortalecer el mercado doméstico de valores, mantener una curva de referencia local y contener el costo de financiamiento del sector público”.