El MEF anuncia que habilitará desde este lunes 20 de abril registro para pago de CEPANIM

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 20 de abril a las 8:00 a.m., quedará habilitada la plataforma digital para el registro de beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM).

La entidad explicó que este registro será un requisito indispensable para acceder al proceso, ya que busca garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones. Además, señaló que la medida responde a criterios de eficiencia y adecuada planificación.

Asimismo, el MEF destacó que la iniciativa prioriza en todo momento la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores que forman parte de este programa.

Una vez completado el registro y validada la información suministrada por los solicitantes, las autoridades comunicarán oportunamente la fecha de la cita para la entrega de los certificados.

El Gobierno Nacional estima atender a más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a participar en este proceso.