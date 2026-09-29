El INEC reporta aumento del empleo en Panamá

El mercado laboral panameño mostró una evolución favorable en 2026, con un aumento en el número de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Según el informe, la población ocupada alcanzó las 2 millones 45 mil personas, lo que representa 77,231 empleos adicionales frente a septiembre de 2025, para un crecimiento de 3.9 %.

En tanto, la tasa de desempleo nacional disminuyó de 10.4 % a 8.5 %, una reducción de 1.9 puntos porcentuales. Entre las mujeres, el descenso fue mayor, al pasar de 13.2 % a 10.4 %.

El sector privado se mantiene como el principal generador de empleo, al concentrar cerca del 46 % de las personas ocupadas, seguido por los trabajadores por cuenta propia y el sector público.

Las actividades que más empleo generan son el comercio, la agricultura, la construcción, el transporte y la industria manufacturera.

El informe también refleja una reducción de la informalidad laboral, que pasó de 47.1 % a 45.8 %.

Aunque los indicadores muestran una mejora en el mercado laboral, persisten desafíos importantes, particularmente en materia de empleo juvenil e informalidad.

El informe completo de la Encuesta de Mercado Laboral puede consultarse en el sitio web del INEC.