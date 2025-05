El impacto de las protestas entre Capira y Penonomé

Los lugares de paso o pueblos donde actualmente los cierres han sido casi nulos o en menos intensidad que en otras provincias del país, también empiezan a resentir las repercusiones tras más de 27 días de protestas, según empresarios y pequeños comerciantes consultados por Metro Libre.

Aunque los negocios no han tenido que cerrar sus puertas, sí se registra detrimento parcial e incertidumbre.

Leonel Ameth Olmos, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, señaló que “el comercio nuestro ha disminuido, pero no ha tenido que cerrar. En los lugares donde se anuncia huelga y se dan enfrentamientos es obvio que todo disminuye, porque nadie quiere salir y quedar en medio del peligro”.

Olmos hizo un llamado a que se busque solución entre las partes para que lo que se está dando culmine. “Se debe dar un entendimiento entre los huelguistas y el gobierno, porque aquí sale perjudicada la sociedad panameña”, dijo el empresario.

Desde el 23 de abril, los sindicatos de los maestros del sector público se declararon en cese de actividades como medida para exigir que se derogue la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

El Sindicato de la Construcción (Suntracs), empleados de fincas bananeras y miembros de comunidades indígenas se han unido paulatinamente al paro.

Amalia Vásquez, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Coclé, resaltó que “desde el momento que empiezan las protestas, que existe una incertidumbre de cierres, todo va disminuyendo. En los comercios y la parte informal, existe temor”.

“La parte turística, las personas no quieren salir para no estar metidas en un tranque o no poder llegar a tiempo a su destino; se han dado muchas cancelaciones”, comentó.

Dueños de negocios de playa en Coclé han reportado disminución de visitas, dijo la empresaria. Además, Vásquez explicó que los cierres, aunque sean intermitentes, afectan la llegada de los trabajadores a sus puestos de labores.