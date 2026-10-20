El IMA mantendrá elaboración de bolsas de alimentos y operación de sus 17 tiendas

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que el programa de ayuda humanitaria consistente en la entrega de bolsas de alimentos en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera no se detendrá. Asimismo, garantizó que las ferias institucionales y las 17 Tiendas del Pueblo se mantendrán operativas.Murillo encabezó este martes la venta de alimentos en los Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito, donde explicó que a la fecha se han distribuido unas 43,000 bolsas a familias de las zonas afectadas por el sismo, lo que beneficia directamente a más de 153,000 personas. “No nos detendremos en llevar respuesta a nuestros consumidores a través de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional, las cuales están abiertas para atenderlos. No vamos a abandonar a nuestros coterráneos de las provincias centrales ni permitiremos el cierre de nuestras ferias y tiendas”, afirmó el funcionario.

Reiteró que la asistencia continuará y que cada familia seguirá recibiendo el respaldo del IMA, en cumplimiento de la instrucción presidencial de mantener activa la estructura de entrega en las comunidades. “Tenemos cien pickups diarios andando por las cuatro provincias, seguiremos apoyando y vamos a salir adelante. Ha sido complicado en algunos casos en áreas de difícil acceso, por ríos o por caminos en los que hemos tenido que bajarnos a quitar árboles y piedras, pero el equipo ha hecho un trabajo fenomenal y no dejará de hacerlo”, agregó.

Con relación a la atención en los comercios institucionales, destacó la concurrencia de entre 24,000 y 30,000 personas por día en las diferentes tiendas, lo que representa un impacto semanal para más de 120,000 ciudadanos.