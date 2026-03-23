Economía

El IDIAP presenta nuevas variedades de tomate adaptadas al clima de Panamá

El IDIAP presenta nuevas variedades de tomate adaptadas al clima de Panamá
Redacción Web
23 de marzo de 2026

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) liberó de forma oficial dos nuevas variedades de tomate, más productivas y adaptadas al clima panameño, reveló la institución.Durante la jornada, se presentaron las características de las variedades IDIAP-TM-EJIDO-25 e IDIAP-TM-SALSA-25 ante autoridades, productores y representantes del sector agropecuario. El Ing. José A. Guerra, gerente del proyecto, y el Dr. Jorge Enrique Jaén Villarreal, fitomejorador, expusieron los avances logrados en el desarrollo de estos vegetales, los cuales están orientados a mejorar el rendimiento, la adaptación a las condiciones locales y la calidad del fruto.

En el marco de la actividad, el IDIAP realizó la entrega protocolar de semillas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para su posterior distribución a los productores de tomate, con el fin de fortalecer la transferencia de tecnología hacia el campo.

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El programa incluyó, además, la participación del productor colaborador Francisco Morales, la entrega de reconocimientos, un recorrido por la parcela demostrativa y una cosecha simbólica de las nuevas variedades, evidenciando su desempeño en condiciones reales de cultivo.

El evento fue encabezado por la magíster Miriam Vásquez de Ortega, directora general encargada del IDIAP, quien destacó la importancia de la investigación científica aplicada para fortalecer la productividad y sostenibilidad del cultivo de tomate en el país.

Cabe destacar que el Dr. Jaén Villarreal, investigador del IDIAP, es exbecario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y realizó su doctorado en la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Al acto también asistió el Lic. Carlos Maynor Salinas, asesor del Despacho Superior de la SENACYT, quien resaltó el valor de la investigación y la innovación para el desarrollo del sector agropecuario.

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