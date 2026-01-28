El gobierno impulsa diez proyectos bajo el modelo APP

Unos 10 proyectos de infraestructura se mantienen en la agenda del gobierno, bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este esquema permite que las empresas ejecuten las obras y que posteriormente el Estado les pague los recursos correspondientes.

Ana Julia Carreira, Secretaria Nacional de Asociaciones Público-Privadas (APP) informó que entre los proyectos están: la rehabilitación de carreteras como la Panamericana Oeste y Panamericana Este (que actualmente se ejecutan), la autopista Centenario, cuya licitación debe autorizarse durante el 2026; la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en Pacora, cuya licitación también se autorizará este año; la construcción de cinco plantas agroindustriales ubicadas en Coclé, Chiriquí, Los Santos, Chepo y Veraguas y el mantenimiento del Centro Cultural, Deportivo y Administrativo de Santiago, cuya entidad pública contratante es el Municipio de Santiago.

Según Carreira, actualmente, “existen dos (2) consorcios vinculados a proyectos de transporte – carreteras y concesiones viales, aunque tienen estatus legales distintos”. Explicó que se trata del proyecto de rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, cuya contratista es Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A. y el otro es la Carretera Panamericana Oeste, adjudicado al Consorcio Vías del Istmo (conformado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S. A.; Calzada Construcciones, S. A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S. A.)”.

Detalló que “en el caso del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Este “el Estado panameño no ha destinado recurso presupuestario. No obstante, el contratista APP ha destinado más de 70 millones de dólares a la rehabilitación del proyecto de los 262,057,204 que corresponden al valor de la inversión inicial”.