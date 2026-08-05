El gobierno desembolsará B/.164.8 millones por segunda partida del Décimo Tercer Mes

La Contraloría General de la República informó que el gobierno nacional hará efectivo este jueves, 6 de agosto, el desembolso de B/.164,859,362.02 correspondiente a la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 2026.

El pago beneficiará a 300,046 servidores públicos de todo el país y contempla al Gobierno Central, Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas, Intermediarios Financieros, Patronatos y Municipios.

La distribución por sector es:

Gobierno Central: B/.96,483,302.53

Entidades Descentralizadas: B/.45,912,748.07

Empresas Públicas: B/.7,912,502.48

Intermediarios Financieros: B/.894,818.32

Patronatos: B/.6,369,587.90

Municipios: B/.7,286,402.72

Según la Contraloría, este desembolso representa un respaldo directo para miles de familias panameñas y contribuirá a dinamizar la economía nacional al fortalecer el consumo interno y la actividad comercial en distintos sectores.

El gobierno nacional reafirmó su compromiso con el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y con la estabilidad financiera del Estado.