El gobierno colocó $228.2 millones en Letras del Tesoro

El gobierno de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coloca $228.2 millones en Letras del Tesoro. De este total, $189.39 millones fueron adjudicados para cubrir necesidades estacionales de liquidez y $38.8 millones fueron adjudicados para la Compensación de Intereses Preferenciales.

El MEF explicó que “con base en las condiciones del mercado y la estructura de ofertas recibidas, se recomendó y aprobó el monto de $189.39 millones, con un precio de corte de 95.23%, un rendimiento de corte de 4.954% y un rendimiento promedio ponderado de 4.911%. Explicaron que $8.4 millones del total representan las ofertas aceptadas en la segunda vuelta, mejor conocido como “Greenshoe”.

Mientras que lo colocado en Compensación de Intereses Preferenciales, tiene un rendimiento de 10 puntos básicos menor al registrado en la subasta previa de octubre (5.01%), reflejando una mejora en las condiciones de fondeo para el Estado y una demanda sólida por instrumentos de corto plazo. El MEF detalló que “el precio de corte supera el observado en la subasta previa, lo que confirma una mayor eficiencia en el costo de financiamiento. Con este nivel de corte, se adjudica aproximadamente 62.5% de las ofertas presentadas”.