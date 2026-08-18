El Fondo de Ahorro de Panamá cierra primer semestre con $3,183 millones

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) registró al 30 de junio de 2026 un patrimonio de aproximadamente US$3,183 millones, frente a US$1,596.6 millones en junio de 2025.

El incremento responde principalmente a la incorporación temporal de Bonos de la República de Panamá recibidos mediante el canje de pagarés asociados a aportes del Estado entre 2020 y 2023.

El Fondo informó que estos bonos forman parte de la cartera de manera transitoria y que ejecuta un plan de desinversión ordenado y gradual para continuar fortaleciendo la diversificación de activos de largo plazo.

Durante el primer semestre, la cartera obtuvo un rendimiento bruto de 3.68%, superando el 2.91% de su comparador referencial.

El FAP registró además un excedente acumulado de B/.109.9 millones. En los últimos doce meses, el rendimiento neto fue de 7.89%.

El Fondo aclaró que estos resultados corresponden a un período favorable de los mercados internacionales y no constituyen una proyección de rendimiento futuro.

Uno de los principales avances del semestre fue la reducción de la concentración en instrumentos panameños, que pasó de 44% a 40% entre marzo y junio. Esta estrategia busca que el ahorro de largo plazo del país no dependa excesivamente de un solo emisor o economía.

Al cierre de junio, 96% de la cartera de renta fija se mantenía en instrumentos con grado de inversión y 12.5% estaba en activos de corta duración y alta liquidez.

“Estamos gestionando el patrimonio del FAP con disciplina, visión de largo plazo y estricto enfoque en la gestión de riesgos. Los bonos recibidos mediante el canje forman parte de la cartera de manera temporal y serán objeto de un proceso de desinversión gradual y ordenado, procurando siempre las mejores condiciones para el Fondo. Nuestro compromiso es proteger el ahorro de todos los panameños”, señaló Víctor Mojica Caballero, Secretario Técnico del FAP.

El FAP es el mecanismo de ahorro de largo plazo del Estado panameño. Su objetivo es preservar recursos para apoyar la capacidad de respuesta del país ante una desaceleración económica o un desastre natural de gran magnitud. Su gestión se rige por una política de inversión, límites de riesgo y mecanismos de control y rendición de cuentas.

Adicionalmente, el Estado cuenta, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con un seguro catastrófico que complementa los mecanismos de respuesta ante eventos como terremotos y lluvias extremas.