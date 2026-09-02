El Estado panameño adquiere el 100% de las acciones de Petroterminal por B/. 191.7 millones

El Gobierno Nacional completó la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) mediante una transacción de B/. 191,701,240.00, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con esta compra, el Estado asumió las 82,000 acciones que permanecían en manos de accionistas privados, las cuales representaban el 41% del capital accionario de la empresa.

”Queremos que esta infraestructura se convierta en una plataforma de crecimiento para Chiriquí, Bocas del Toro y todo el occidente del país; que atraiga inversión, genere actividad económica y cree empleos bien remunerados”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Las operaciones del oleoducto continuarán sin interrupciones bajo el contrato de administración vigente. Los colaboradores de la empresa permanecerán en sus puestos de trabajo, preservando la experiencia, el conocimiento y las capacidades desarrolladas durante casi cinco décadas, aclaró el MEF. “Lo que cambia es la propiedad, no la forma en que se realiza la operación. Nuestro compromiso es preservar y aumentar el valor construido, mantener la excelencia operacional y garantizar los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y responsabilidad ambiental”, señaló Chapman.

El fundamento legal de la transacción es el ejercicio de un derecho contractual establecido a favor de la República de Panamá desde 1977 para adquirir la totalidad de las acciones de PTP. Dicho ejercicio fue autorizado por el Consejo de Gabinete mediante el Decreto de Gabinete N.° 9 del 16 de julio de 2026, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá.