El CoNEP anuncia quinta edición del Foro Agropecuario “El Campo es Progreso”

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) informó que el miércoles 6 de mayo de 2026 se realizará la quinta edición del Foro Agropecuario “El Campo es Progreso” en la ciudad de David.

El evento tendrá lugar en el Centro Deportivo La Basita, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y reunirá a actores clave del sector productivo.

En ese sentido, la entidad detalló que durante la jornada se abordarán temas fundamentales para el fortalecimiento del sector agropecuario, entre ellos la gobernanza, las oportunidades de mercado, el acceso a financiamiento, la innovación y la formación.