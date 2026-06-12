Economía

“EEUU quiere seguir siendo el socio económico número uno de Panamá”

Kevin Marino Cabrera, embajador de los Estados Unidos en Panamá, manifestó que “el sector privado estadounidense ha visto en Panamá un hub estratégico y una economía abierta que atrae más oportunidades de inversión al país”

“EEUU quiere seguir siendo el socio económico número uno de Panamá”
“EEUU quiere seguir siendo el socio económico número uno de Panamá”
ML | Autoridades presentes en el foro realizado en la Asamblea.
Amalia Quintero
12 de junio de 2026

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que empresas estadounidenses evalúan oportunidades de inversión en Panamá vinculadas a proyectos y licitaciones en los próximos años.

“Estados Unidos es el socio económico número uno de Panamá y queremos seguir siéndolo. Buscamos oportunidades para que compañías estadounidenses realicen inversiones duraderas en Panamá: que sean beneficiosas para Panamá, para Estados Unidos y que generen empleos”, afirmó el diplomático.

Durante su intervención, Cabrera también destacó que se destinarán “3 millones de dólares para ayudar a Panamá a limpiar el Darién. No solo se va a limpiar, sino que vamos a trabajar con personas locales, lo que dará empleo a más de 150 personas en el área”. Agregó que “estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y esperamos tener los fondos disponibles para empezar en un par de meses; es algo que ya está aprobado”.

Asimismo, comentó que “el presupuesto de este año para el Comando Sur y la ayuda humanitaria es 10 veces mayor que el del año pasado. Eso es gracias a la colaboración entre la administración del presidente Trump y el presidente Mulino”. Y puntualizó que “los recursos están en un “nivel histórico”.

Las declaraciones fueron brindadas durante el foro “Panamá y Estados Unidos: inversión, innovación y libertad para el futuro”, un espacio de diálogo en conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos de América.

Promueven inversiones y cooperación entre Panamá y Estados Unidos

ml | La Embajada de Estados Unidos en Panamá y el diputado Roberto Zúñiga organizaron el foro “Panamá y Estados Unidos: inversión, innovación y libertad para el futuro”, con el objetivo de promover el diálogo sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países.

La actividad, realizada en la Asamblea Nacional, reunió a autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil para abordar temas relacionados con inversión, innovación, democracia y desarrollo económico. Al cierre del evento, el diputado Zúñiga destacó que están “buscando todas las posibilidades para poder generar el clima de confianza y que inversionistas de calidad vengan a invertir y a generar oportunidades de empleo”.

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