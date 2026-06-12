“EEUU quiere seguir siendo el socio económico número uno de Panamá”

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que empresas estadounidenses evalúan oportunidades de inversión en Panamá vinculadas a proyectos y licitaciones en los próximos años.

“Estados Unidos es el socio económico número uno de Panamá y queremos seguir siéndolo. Buscamos oportunidades para que compañías estadounidenses realicen inversiones duraderas en Panamá: que sean beneficiosas para Panamá, para Estados Unidos y que generen empleos”, afirmó el diplomático.

Durante su intervención, Cabrera también destacó que se destinarán “3 millones de dólares para ayudar a Panamá a limpiar el Darién. No solo se va a limpiar, sino que vamos a trabajar con personas locales, lo que dará empleo a más de 150 personas en el área”. Agregó que “estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y esperamos tener los fondos disponibles para empezar en un par de meses; es algo que ya está aprobado”.

Asimismo, comentó que “el presupuesto de este año para el Comando Sur y la ayuda humanitaria es 10 veces mayor que el del año pasado. Eso es gracias a la colaboración entre la administración del presidente Trump y el presidente Mulino”. Y puntualizó que “los recursos están en un “nivel histórico”.

Las declaraciones fueron brindadas durante el foro “Panamá y Estados Unidos: inversión, innovación y libertad para el futuro”, un espacio de diálogo en conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos de América.