Edmundo González y líderes políticos de América reconocen el rol democrático del presidente Mulino

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo encuentros hoy, con varios líderes políticos de América que han llegado a Oslo, Noruega, para asistir, mañana miércoles, a la ceremonia donde la venezolana María Corina Machado será galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Según el reporte oficial emitido por la Presidencia, entre estas figuras se encuentra el expresidente de Colombia Iván Duque, quien conversó con Mulino sobre la situación geopolítica del hemisferio y la necesidad de fortalecer la democracia. El mandatario panameño también recibió el saludo y agradecimiento de Edmundo González, el llamado presidente electo de Venezuela en las pasadas elecciones. González llegó junto a su familia.

Asimismo, Mulino fue abordado por la congresista estadounidense María Elviria Salazar, quien le manifestó admiración por el trabajo de su gobierno y su lucha internacional por defender los derechos democráticos.

Salazar se acercó a Mulino acompañada de Clara Machado, hermana de María Corina, quien ayer manifestó que el apoyo del presidente de Panamá ha sido clave en la lucha por recuperar la libertad en Venezuela.

