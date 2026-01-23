Ecuador acepta reunión con Colombia para tratar guerra comercial

El gobierno de Ecuador aceptó la propuesta de Colombia de reunirse para tratar la guerra comercial que los enfrenta, pero no en la fecha planteada por Bogotá, indicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en declaraciones divulgadas el viernes.

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común. Tras el impasse iniciado por Quito, Bogotá le suspendió el suministro de electricidad.

En un intento por desescalar las tensiones, Colombia propuso una reunión bilateral en la frontera este domingo, de acuerdo con una carta oficial divulgada por medios locales.

“Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos”, dijo Sommerfeld en declaraciones difundidas por el canal nacional TC.

Explicó que Quito no puede acudir a la cita este domingo porque “está recibiendo en los salones de cancillería una misión de seguridad de un país cooperante importante” en la lucha contra el crimen organizado.

La ministra, quien acompaña al presidente Daniel Noboa en su visita a Bruselas tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos, señaló que en el encuentro con autoridades colombianas se va a “insistir” en “este tema tan importante” de enfrentar de manera conjunta al narcotráfico en el área limítrofe.

Noboa acusa a su par colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, de no hacer suficiente contra los carteles que hoy tienen a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.

“Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador, que no me quiere nada (...), le vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora como no la necesitan...”, dijo Petro y añadió que el problema del narcotráfico en la frontera tiene una responsabilidad compartida.

Ecuador asegura tener capacidad suficiente para cubrir la demanda de energía. Según autoridades del sector, el país tiene autonomía para 45 días, en condiciones climáticas normales, pero expertos señalan posibles riesgos en épocas de sequía.

Colombia es el mayor socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú, y el segundo del mundo después de Estados Unidos, del que Noboa es uno de los principales aliados en la región.