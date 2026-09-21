$!Economistas: Tasas de interés registrarían nuevos aumentos en los próximos meses

Las tasas de interés que pagan los panameños por hipotecas, préstamos de autos, préstamos personales y tarjetas de crédito podrían registrar nuevos aumentos en los próximos meses, como consecuencia del alza de tasas en Estados Unidos, según economistas.

Esto ocurre porque Panamá es una economía dolarizada y, por tanto, está sujeta a la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). Cuando la Fed sube sus tasas, se encarece el costo del dinero en dólares a nivel internacional. A los bancos panameños les cuesta más conseguir fondos para financiarse y ese sobrecosto lo trasladan al consumidor final a través de un interés más alto en los créditos. Es lo que se conoce como encarecimiento del costo del crédito.

La semana pasada la Fed aumentó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango de 3.75% a 4%, para contener la inflación. Es el primer incremento desde mediados de 2023.

El economista Luis Morán explicó que “cuando la Reserva Federal aumenta sus tasas, se encarece el costo de financiamiento en dólares a nivel internacional. Los bancos panameños, dependiendo de su estructura de fondeo y de las condiciones del mercado, enfrentan mayores costos para captar recursos y financiarse. Esto puede trasladarse progresivamente a las tasas que cobran por los créditos”.

En tanto, Raúl Moreira, economista señaló que “indudablemente las entidades financieras no perderán el tiempo para transferir este incremento a sus clientes al contrario de cuando se da una disminución, esta o demora en reflejarse o no se refleja en absoluto”.

El economista, Patricio Mosquera indicó que “en una economía dolarizada como Panamá, las decisiones de la Reserva Federal son relevantes porque inciden sobre el costo internacional del dinero y, eventualmente, sobre las condiciones financieras locales”.

“Sin embargo, esa transmisión no es automática ni inmediata; suele darse con cierto rezago y depende también de factores como la liquidez del sistema, el costo de fondeo y las condiciones propias del mercado local”, dijo Mosquera.

Eric Molino Ferrer advirtió que “nosotros en Panamá al usar el dólar estamos sujetos precisamente a la política monetaria de los Estados Unidos (...) va a aumentar también el costo de fondeo de los bancos y por ende eso va a aumentar el costo de los préstamos, entonces deberíamos anticipar aumentos en las tasas que están ofreciendo los bancos, no solo para el lado del ahorro, sino también para el lado del que está pidiendo un préstamo, las tasas van a ser más altas y no solo en el corto plazo. Se proyecta que hasta el 2029 vamos a tener tasas de mediano plazo como la SOFR por arriba del 4%”.