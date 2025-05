$!Economistas llaman al diálogo y a la paz

Economistas hicieron un llamado “al diálogo y a la paz” para evitar la confrontación, poner fin a los paros, huelgas y cierres de calles, que ponen en riesgo la estabilidad del país y profundizan la crisis económica.

Raúl Bethancourt, economista, afirmó que “el país atraviesa por momentos muy difíciles. No es momento para ir a posiciones extremas porque al final del camino todos perdemos, tenemos un país que viene de una recuperación económica que requiere todos los esfuerzos”. Bethancourt añadió que “todos debemos ponernos de acuerdo, hacer un llamado a la paz, al diálogo y este debe estar en sintonía con las aspiraciones de este pueblo”.

El economista Luis Morán, indicó que “un país en caos, en huelga y en protesta, no produce, ni tampoco crece. Escojamos el camino de la democracia participativa, el consenso y el progreso social”.

Por su parte, el especialista Patricio Mosquera, señaló que “un diálogo bien conducido sería valioso porque reduciría los niveles de incertidumbre que generan las protestas, así como también podría ayudar a prevenir tensiones y disrupciones como las vividas en 2022 y 2023”.

La economista y directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, afirmó que “si no hacemos las cosas bien no tendremos más que pobreza. Apostamos al diálogo, este no puede ser cerrando calles, quitándole la oportunidad de trabajo, educación y salud a los ciudadanos”.