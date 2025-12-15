Economía panameña crece 4.4% en octubre y consolida tendencia positiva

La actividad económica de Panamá sostuvo un crecimiento de 4.4% en octubre, al compararse con el mismo mes del año pasado, lo que consolida una tendencia positiva influenciada por las correcciones y la confiable política financiera del actual gobierno. Así lo dio a conocer un reciente reporte emitido por la Presidencia de la República.

De acuerdo con el Índice de Actividad Económica (IMAE), que elabora la Contraloría General de la República, este crecimiento mensual también se refleja en las cifras acumuladas en los primeros diez meses del año. Es decir, la economía panameña tuvo un crecimiento del 3.8% al mes de octubre.

Se detalló que, entre los sectores que impulsaron este crecimiento está el de transporte y logística, con un incremento del 12.3% en los ingresos por peajes del Canal y 6.6% en el volumen de carga.

También el tráfico de pasajeros por el Aeropuerto de Tocumen reportó un aumento del 12%, así como el de movimiento de contenedores, con un 11.1%.

Otro renglón que ayudó al crecimiento económico fue la venta de autos nuevos, con un alza del 16%, mayormente en el segmento de SUVs, que aumentó 20.9%.

Por su parte, la generación de electricidad renovable creció 3.6% y la venta de gasolina 8.2%.

En el segmento de intermediación financiera y valores, destacan las primas de seguros, con un aumento del 31.5%.

El informe del IMAE sostiene también que la producción de concreto sigue mostrando un crecimiento robusto.