EasyJet anuncia acuerdo preliminar para oferta de compra del fondo Castlelake

La aerolínea británica de bajo costo EasyJet anunció este domingo que llegó a un acuerdo preliminar para su adquisición por parte del fondo estadounidense Castlelake, tras una nueva propuesta que valora a la empresa en más de 5.000 millones de libras esterlinas (6.700 millones de dólares).

El consejo de administración de EasyJet indicó que la quinta propuesta de Castlelake fue de 6,90 libras por acción, y que está “dispuesto a recomendarla” a los accionistas, siempre y cuando se presentara una oferta firme antes del 3 de agosto, fecha límite establecida para la operación.