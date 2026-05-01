Diputados aprueban mesa técnica para impulsar la economía del sector construcción

El Pleno Legislativo aprobó la Resolución por medio del cual, la Asamblea Nacional crea una mesa técnica para la dinamización de la economía del sector construcción.

“La Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad, la Resolución que crea una mesa técnica de trabajo tripartita, dirigida a lograr recomendaciones de consenso que permitan dinamizar el sector construcción, logrando la generación de plazas de empleo, facilitando e incentivando el aumento de la inversión económica local y extranjera”, manifestó el diputado Luis Eduardo Camacho.

Camacho resaltó que su iniciativa contó con la firma y el voto de todas las bancadas.

De acuerdo con lo aprobado, la Mesa Técnica Nacional tendrá como objetivos principales:

1. Identificar las barreras regulatorias, financieras y administrativas que afectan el desarrollo del sector construcción.

2. Proponer iniciativas legislativas, administrativas y económicas para la dinamización del sector.

3. Evaluar mecanismos de incentivo a la inversión pública y privada.

4. Promover programas de vivienda, infraestructura pública y renovación urbana.

5. Formular propuestas para agilizar permisos, trámites y procesos relacionados con proyectos constructivos.

6. Recomendar medidas orientadas a la generación inmediata de empleo formal.

Agrega el documento que la Mesa Técnica Nacional estará conformada por: Un diputado representante de cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional; un representantes del Ministerio de Economía y Finanzas; un representante del Ministerio de Vivienda; un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); un representante de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y dos representantes de las organizaciones de trabajadores del sector construcción.

La Mesa Técnica Nacional deberá instalarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la presente Resolución..

Luego la Mesa Técnica presentará a la Asamblea Nacional, dentro de un plazo de 45 días prorrogables, un Informe Nacional de Dinamización del Sector Construcción, que contendrá: propuestas de reformas legales, recomendaciones de políticas públicas, estrategias de inversión y financiamiento, medidas de generación inmediata de empleo y un cronograma de ejecución de iniciativas prioritarias, según la Resolución aprobada.