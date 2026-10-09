Diálogo con Cobre Panamá espera autorización de Mulino

ML | El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que la recomendación de la Comisión Interministerial sobre el proyecto minero Cobre Panamá incluye la posibilidad de reabrir la mina y volver a extraer material, siempre que el presidente José Raúl Mulino autorice entablar conversaciones con una contraparte que cumpla con los requisitos establecidos.

Chapman explicó que “si es la decisión del presidente y él autoriza que exploremos conversaciones con la contraparte, mientras cumplan con los requisitos que hemos mencionado, la respuesta sería que ‘sí’, se podría dar una posible reapertura”, afirmó.

Sobre el periodo de explotación, señaló que este dependerá del precio del cobre. “Si usamos el precio de hoy, el promedio está dando cerca de 19 años. Si el precio es sustancialmente mayor al actual, lo cual puede ocurrir si se dispara la demanda, el periodo para cerrar la mina podría acortarse”, afirmó.

El ministro añadió que el cierre deberá tener “una fecha de cumpleaños”.

Las declaraciones se dieron luego de que la Comisión Interministerial presentara, el 30 de septiembre, su informe final con 17 recomendaciones para que el presidente Mulino tome una decisión sobre el proyecto minero.