Detectan al menos 13 mil productos vencidos en Coclé

De enero a octubre de este año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 13,636 productos vencidos en establecimientos comerciales de la provincia de Coclé, informó la entidad.

Las anomalías, en estos diez meses del año, también incluyeron 2,114 productos sin precio a la vista; 1,962 con doble precio; 1,070 deteriorados; 191 con fecha no clara; y 72 sin fecha de expiración.

Se citaron a 20 agentes económicos por incumplir con mantener a la vista los respectivos descuentos a que tienen derecho los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, según la Ley 6 de 1987; y a 7 por no aplicar dichos beneficios. Además, 14 comerciantes fueron citados por no tener el aviso con los descuentos establecidos en la Ley 134 de 2013 para las personas con discapacidad.

Igualmente, se detectaron 17 cilindros de gas de 25 libras que eran utilizados indebidamente en distintos establecimientos comerciales de la provincia coclesana.

Se exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de productos y otras prácticas comerciales ilegales a través de Sindi, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los consumidores pueden comunicarse mediante WhatsApp y Telegram al número 6330-3333.