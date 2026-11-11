Desde el 1 de diciembre se podrán abrir cuentas de ahorros navideños

Desde el 1 de diciembre los principales bancos del país habilitarán la apertura de la Cuenta de Ahorro de Navidad 2027, que permite ahorrar de forma programada para los gastos de fin de año.

Los montos para iniciar un plan de ahorro navideño parten desde $1.00 semanal en la banca local, con incentivos de cuotas gratis para los clientes que completen sus aportes y opciones de apertura física o digital.

El Banco Nacional de Panamá ofrece planes de ahorro de B/.1.00 a B/.50.00 semanales a plazos de 44 o 48 semanas. El trámite de apertura se realiza exclusivamente de forma presencial en sucursal presentando la cédula de identidad vigente.

Por su parte, Caja de Ahorros permite abrir la cuenta con montos accesibles tanto en sucursales físicas con cédula vigente como a través de sus canales digitales.

En el sector privado, Banco General habilita cuotas de $1.00 a $100.00 semanales durante 47 semanas, otorgando una semana gratis de incentivo al completar los pagos. La apertura es completamente digital mediante su aplicación móvil o banca en línea.

Finalmente, Global Bank dispone de rangos de ahorro que van de $2.00 a $100.00 semanales, acreditando de igual manera una semana gratis de incentivo al culminar el periodo correspondiente.

El único requisito general es presentar cédula vigente y en algunos casos evidencia de ingresos.