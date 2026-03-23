Economía

Decretan ley seca el Viernes Santo en el distrito capital

Decretan ley seca el Viernes Santo en el distrito capital
Redacción Web
23 de marzo de 2026

El próximo viernes 3 de abril de 2026 (Viernes Santo) regirá ley seca en el distrito de Panamá.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, la Alcaldía de Panamá prohibió la venta o expendio de bebidas alcohólicas en el distrito desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del 3 de abril, así como el uso de equipos de sonido e instrumentos musicales, la emisión de ruidos y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas, conjuntos u otros medios de difusión de música.

Se exceptúan de esta normativa las actividades o cultos netamente religiosos.

El documento ordena el cierre de establecimientos comerciales clasificados bajo el nivel dos, según la Ley 55 de 1973; es decir, aquellos cuya actividad principal es el expendio de bebidas alcohólicas en recipientes abiertos para su consumo inmediato, generalmente con horarios extendidos, incluyendo bares, cantinas, discotecas, jorones, parrilladas y cevicherías.

Quienes infrinjan estas disposiciones podrían enfrentar multas de B/.100.00 a B/.1,000.00.

Tags:
Alcaldía de Panamá
|
Decreto
|
Viernes Santo
|
Ley seca
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR