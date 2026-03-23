Decretan ley seca el Viernes Santo en el distrito capital

El próximo viernes 3 de abril de 2026 (Viernes Santo) regirá ley seca en el distrito de Panamá.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, la Alcaldía de Panamá prohibió la venta o expendio de bebidas alcohólicas en el distrito desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del 3 de abril, así como el uso de equipos de sonido e instrumentos musicales, la emisión de ruidos y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas, conjuntos u otros medios de difusión de música.

Se exceptúan de esta normativa las actividades o cultos netamente religiosos.

El documento ordena el cierre de establecimientos comerciales clasificados bajo el nivel dos, según la Ley 55 de 1973; es decir, aquellos cuya actividad principal es el expendio de bebidas alcohólicas en recipientes abiertos para su consumo inmediato, generalmente con horarios extendidos, incluyendo bares, cantinas, discotecas, jorones, parrilladas y cevicherías.

Quienes infrinjan estas disposiciones podrían enfrentar multas de B/.100.00 a B/.1,000.00.