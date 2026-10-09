Daños en edificios, escuelas, hospitales y estaciones de Bomberos tras fuerte sismo en Panamá

El sismo de magnitud 7.2 registrado al mediodía provocó afectaciones en edificios gubernamentales, propiedades horizontales, centros educativos, hospitales, comercios, residencias y estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en distintas provincias del país, según los reportes preliminares de las autoridades.

Entre los daños reportados figuran rajaduras en estructuras, desprendimientos de losas y cielorrasos, baldosas levantadas y colapsos parciales de edificaciones.

En Coclé se reportó el colapso parcial del Hotel Dos Continentes, además de daños en fachadas de locales comerciales e iglesias. En Los Santos se registraron colapsos de residencias y afectaciones en edificios religiosos y gubernamentales.

En la provincia de Panamá se reportaron afectaciones menores en cuatro propiedades horizontales (PH), así como daños en comercios y residencias del Archipiélago de las Perlas. También se realizaron evacuaciones preventivas en hospitales y centros de salud.

El Ministerio de Educación (Meduca) recibió reportes preliminares de afectaciones en centros educativos, principalmente en Chiriquí, donde se mencionaron daños en planteles de David, Barú, Remedios, Bugaba, Gualaca, Boquerón y San Félix. En Darién también se reportaron afectaciones menores en la infraestructura del Centro Educativo de Zapayal.

## Daños en estaciones de Bomberos

El movimiento telúrico también ocasionó daños en varias estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

En Panamá Oeste, la estación de La Chorrera presentó desprendimiento de losa y rajaduras en el salón de oficiales, mientras que en Veracruz se reportaron rajaduras en una pared.

En Herrera hubo caída de cielorraso y baldosas levantadas. En Coclé, la estación central número 1 registró desprendimiento de cielorraso.

En Los Santos, las estaciones de La Villa y Macaracas presentaron rajaduras considerables en sus estructuras.

En Veraguas, la estación número 1 de Santiago reportó desprendimiento de losa y rajaduras estructurales. En la estación de Soná se desplomó gran parte de la estructura, dejando atrapados vehículos de emergencia y una embarcación tipo Zodiac.

En la estación central número 1 de David también se reportaron rajaduras. Las estaciones de Bocas del Toro, Panamá Este y Bugaba no registraron afectaciones, según los informes preliminares.

## Afectaciones en el suministro de agua

A nivel nacional se reportaron daños en la infraestructura de varias plantas potabilizadoras. La planta de Chilibre operaba al 20% de su capacidad al momento del reporte.

Las autoridades también informaron sobre afectaciones en la infraestructura vial y en hospitales de Tonosí y Pedasí, donde los daños fueron calificados como menores.

Hasta el momento del informe, no se habían recibido reportes de personas desaparecidas. En Coclé, quince estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga fueron evacuados con lesiones menores, mientras que una persona fue rescatada en las instalaciones del mercado municipal de Aguadulce.

El Gobierno Nacional reiteró el llamado a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, que continúan desplegados para evaluar los daños y atender las situaciones reportadas.