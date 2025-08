Cuadros, pulseras y arreglos florales, creatividad que impulsó emprendimiento

Gioryanis Arroyo, es una panameña de 32 años, cuya habilidad para las manualidades sumado a la necesidad de costear sus estudios universitarios, la impulsaron a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de arreglos, cuadros y pulseras personalizadas.

Arroyo indicó que “todo comenzó en 2016, mientras estudiaba en la universidad y me preparaba para ser ingeniera ambiental. Decidí buscar un pasatiempo que, además de entretenerme, me permitiera generar ingresos para cubrir mis necesidades y apoyar a mi familia, ya que no conseguía empleo”.

La emprendedora comentó que, "todas mis creaciones son personalizadas. Creé un portafolio donde ofrezco a mis clientes diferentes diseños para que elijan, y luego recreo el que prefieran, siempre agregando un toque distinto para no incurrir en copias que violen los derechos de autor".

Arroyo agregó que “entre los productos de mi emprendimiento ofrezco cuadros modelo Spotify, que al escanear la imagen reproducen la canción elegida por el cliente, así como pulseras y tarjetas de pacto de amistad, además de arreglos florales con globos y peluches”.

La joven explicó que el precio de sus artes “van desde los B/.5.00, hasta los B/.50.00, dependiendo de lo que elija el cliente”. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram: @braccialettobygioryis.