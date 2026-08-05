Crédito no bancario superó los $4,596 millones a junio

Las entidades no bancarias consolidan su papel como motor de inclusión financiera en Panamá. Al cierre de junio de 2026, este segmento registró una cartera de crédito superior a $4,596 millones, con más de 3.2 millones de referencias activas y 2.17 millones de clientes, según cifras reportadas por la APC Experian.

El dato refleja el aporte de comercios, telecomunicaciones, financieras, cooperativas y otras empresas que, en conjunto con el sistema bancario, amplían las opciones de financiamiento y permiten a millones de panameños construir su historial crediticio.

Los préstamos personales continúan siendo el principal producto, con un saldo que supera los $2,829 millones y representa más del 60% del total administrado por el segmento. Entre los subsectores, las cooperativas destacaron con un crecimiento de 3% en sus carteras y mantuvieron uno de los niveles de morosidad más bajos: 7.1%, lo que evidencia una gestión crediticia estable y un buen comportamiento de pago.

En cuanto a la originación, durante mayo de 2026 cooperativas y financieras colocaron 33,938 nuevos créditos. Las cooperativas se enfocaron en préstamos personales con 4,324 y prendarios con 830. Las financieras, por su parte, lideraron con 16,343 préstamos personales, 5,713 líneas rotativas, 3,757 tarjetas de crédito y 1,841 préstamos comerciales.