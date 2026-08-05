Economía

Crédito no bancario superó los $4,596 millones a junio

La cartera del sector no bancario creció cerca de 1% frente a junio de 2025. El aumento estuvo acompañado de un mayor número de obligaciones activas

Crédito no bancario superó los $4,596 millones a junio
Imagen generada con IA | Una persona sostiene billetes de distintas denominaciones.
Redacción Metro Libre
05 de agosto de 2026

Las entidades no bancarias consolidan su papel como motor de inclusión financiera en Panamá. Al cierre de junio de 2026, este segmento registró una cartera de crédito superior a $4,596 millones, con más de 3.2 millones de referencias activas y 2.17 millones de clientes, según cifras reportadas por la APC Experian.

El dato refleja el aporte de comercios, telecomunicaciones, financieras, cooperativas y otras empresas que, en conjunto con el sistema bancario, amplían las opciones de financiamiento y permiten a millones de panameños construir su historial crediticio.

Los préstamos personales continúan siendo el principal producto, con un saldo que supera los $2,829 millones y representa más del 60% del total administrado por el segmento. Entre los subsectores, las cooperativas destacaron con un crecimiento de 3% en sus carteras y mantuvieron uno de los niveles de morosidad más bajos: 7.1%, lo que evidencia una gestión crediticia estable y un buen comportamiento de pago.

En cuanto a la originación, durante mayo de 2026 cooperativas y financieras colocaron 33,938 nuevos créditos. Las cooperativas se enfocaron en préstamos personales con 4,324 y prendarios con 830. Las financieras, por su parte, lideraron con 16,343 préstamos personales, 5,713 líneas rotativas, 3,757 tarjetas de crédito y 1,841 préstamos comerciales.

Tags:
créditos
|
Financieras
|
cooperativas
|
APC Experian
|
no bancarios
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR