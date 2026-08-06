Costa Rica presenta propuesta a Panamá para restablecer el comercio bilateral

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, remitió una propuesta al ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, con el objetivo de resolver de forma definitiva las diferencias comerciales entre ambos países y reabrir plenamente el intercambio bilateral, según informó el Gobierno costarricense en un documento oficial.

La iniciativa plantea dos acuerdos paralelos. El primero consiste en un memorando de entendimiento para atender las observaciones de Panamá respecto a ciertos productos de su interés de exportación; en este, Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones necesarias para viabilizar las solicitudes panameñas, con el acompañamiento de un organismo internacional que otorgue mayor confianza al procedimiento.

El segundo arreglo busca solventar las preocupaciones de San José. Ambos gobiernos se comprometerían a someterse a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que examine la apelación presentada por Panamá en febrero de 2025 contra el fallo que condenó las restricciones impuestas a los productos costarricenses. El compromiso incluiría acatar el dictamen de los árbitros internacionales, dada la inoperatividad del Órgano de Apelación de la OMC desde diciembre de 2019.

Sobre la base de la buena fe, ambas naciones suscribirían estos dos instrumentos para resolver sus diferencias, en pleno respeto de los compromisos internacionales asumidos ante la OMC.

Al respecto, la ministra Trejos señaló: “Estamos proponiendo una alternativa ágil para restablecer muy pronto el comercio bilateral. Esto permitirá llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera”.