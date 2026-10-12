Economía

Coordinan apoyo para afectados por sismo

Coordinan apoyo para afectados por sismo
afp | Un carro en medio de los escombros tras sismo.
Redacción Metro Libre
12 de octubre de 2026

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su solidaridad con las familias y empresas de las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé tras el devastador sismo registrado en el país.

El gremio empresarial confirmó que mantiene comunicación constante con el Gobierno Nacional para canalizar asistencia y solicitó empatía al sector privado: “Hacemos también un llamado a las empresas a actuar con empatía y responsabilidad hacia sus colaboradores, ofreciendo flexibilidad para atender a sus familias y regresar de manera segura a sus hogares”, destacó el presidente del gremio Aurelio Barría Pino.

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