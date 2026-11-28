El presidente de la República, José Raúl Mulino volvió a referirse a la mina en Donoso (Colón) asegurando que espera que por medio del proceso de consultas públicas se reciban propuestas sensatas de diferentes sectores que enriquezcan lo que el equipo de gobierno entra a conversar con la empresa Cobre Panamá (First Quantum Minerals).

“Esto evita la improvisación, por eso hemos comenzado, decididos en buscar la oportuna respuesta. No podemos voltear hacia un lado por ganar un aplauso falso y oportunista... No estoy aquí para tomar las decisiones fáciles si no las decisiones correctas y sería una gran irresponsabilidad como Presidente de la República que apague la luz y no vea lo que significó esa mina en términos de empleo y movimiento económico”, resaltó el presidente.

Agregó que esta negociación “no será a oscuras, el país va a saber de tiempo en tiempo por dónde va”. Lo importante es que se ha dado el primer paso que en la mayoría de ocasiones es lo difícil para llegar a solucionar los problemas”.

El pronunciamiento del mandatario fue durante los actos de celebración de los 205 años de Independencia de Panamá de España, realizados esta mañana en Boquete, Chiriquí.

La actividad productiva en este proyecto minero se mantiene en suspenso desde noviembre de 2023, luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia decretara inconstitucional un contrato firmado entre el Estado panameño y la mencionada empresa.