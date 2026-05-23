Economía

Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia despido de uno de sus colaboradores

Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia despido de uno de sus colaboradores
Redacción Web
23 de mayo de 2026

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, que construye el cuarto puente sobre el Canal de Panamá (entre Arraiján y Ciudad de Panamá), informó que procedió al despido de uno de sus colaborados.

Esto, según la empresa, luego de culminar las investigaciones correspondientes sobre un incidente reportado el pasado 22 de mayo.

“Nuestra organización mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, la dignidad y el respeto que merecen nuestros colaboradores, subcontratistas y personal en la obra”, indicó el consorcio en un comunicado.

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Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz de Cedeño, compartió un mensaje en redes sociales sobre el asunto: “Sigo firme en mi compromiso con los panameños, la defensa de nuestra mano de obra y el respeto a las leyes laborales de nuestro país. En la mañana de hoy fui informada por el Consorcio Cuarto Puente sobre el despido del extranjero que protagonizó una agresión contra un trabajador panameño. De igual forma, por parte de la Dirección Nacional de Inspección ya existen expedientes abiertos relacionados con este caso”.

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