$!Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia despido de uno de sus colaboradores

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz de Cedeño, compartió un mensaje en redes sociales sobre el asunto: 'Sigo firme en mi compromiso con los panameños, la defensa de nuestra mano de obra y el respeto a las leyes laborales de nuestro país. En la mañana de hoy fui informada por el Consorcio Cuarto Puente sobre el despido del extranjero que protagonizó una agresión contra un trabajador panameño. De igual forma, por parte de la Dirección Nacional de Inspección ya existen expedientes abiertos relacionados con este caso'.