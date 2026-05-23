$!Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia despido de uno de sus colaboradores

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, que construye el cuarto puente sobre el Canal de Panamá (entre Arraiján y Ciudad de Panamá), informó que procedió al despido de uno de sus colaborados.

Esto, según la empresa, luego de culminar las investigaciones correspondientes sobre un incidente reportado el pasado 22 de mayo.

“Nuestra organización mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, la dignidad y el respeto que merecen nuestros colaboradores, subcontratistas y personal en la obra”, indicó el consorcio en un comunicado.