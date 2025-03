Consejo de Gabinete autoriza más de B/.65 millones para estabilizar tarifas eléctricas

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones con las que se autoriza la transferencia de fondos para cubrir los subsidios ya aplicados por las empresas de distribución eléctrica a los consumidores de baja tensión o de la zona especial de Occidente y que evitó un alza en la tarifa de este sector.

Según el reporte oficial “esto benefició a un millón 28 mil panameños que pagan tarifa eléctrica”.

Con la Resolución N. 18-25, se aprobó: la incorporación de un aporte o subsidio por parte del Estado por la suma de B/.42,718,501.94 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), para cubrir el ajuste aplicado por las distribuidoras de energía a la tarifa de los consumidores finales durante el segundo semestre del 2024.

Se detalló que el fideicomiso FET tiene como objetivo “estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo o cuyo consumo sea inferior a 300 kWh, mediante la transferencia de fondos a las empresas de distribución, a fin de que sean traspasadas en su totalidad a los consumidores finales y evitar así un incremento en la tarifa de este grupo de consumidores”.

Este subsidio está establecido en la Resolución de Gabinete N° 60 de 2015 y aplica a “todos los clientes con tarifa de baja tensión simple (BTS), de las empresas distribuidoras de energía eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A (EDEMET) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)”.

Esta Resolución de Gabinete señala que “a partir del 1 de enero de 2017, el aporte del Estado al FET será para los clientes que consumen hasta 300 kWh, para que estos clientes mantengan el precio promedio pagado en el primer semestre de 2015, en el segundo semestre de 2024 y en los semestres posteriores”.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó, mediante la Nota DSAN No. 0066-2025 de 7 de enero de 2025, que “el monto de los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes con tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) con consumo de hasta 300 kWh durante los meses de julio a diciembre de 2024 fue de B/.42,718,501.94”.

“Tomando en cuenta que las empresas distribuidoras han aplicado los descuentos correspondientes en la factura a los clientes finales de electricidad durante el segundo semestre de 2024, las mismas requieren del pago de los montos correspondientes”, señaló la ASEP.

El Consejo de Gabinete también aprobó hoy la Resolución N. 17-25, por la cual se aprueba el aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) por la suma de: B/.22,321,038.19, para compensar a la EDECHI, por el beneficio aplicado a sus clientes finales, incluidos los clientes de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, durante el segundo semestre de 2024, provenientes del Tesoro Nacional.

También se recordó que “en junio de 2015, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir el Contrato de Fideicomiso del Fondo Tarifario de Occidente (FTO) con ETESA, con el objetivo de estabilizar los precios de la energía a los clientes de EDECHI, mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales”.

Mediante las Resoluciones AN No. 8690-Elec de 19 de junio de 2015 y AN No. 13004-Elec de 12 de diciembre de 2018, la ASEP estableció que “en Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas se mantendrá y aplicará las tarifas que pagan los clientes finales de esta zona, mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en el suministro de su energía eléctrica”.

“La diferencia por los ajustes de tarifa no aplicados está siendo asumida por el Estado desde ese entonces”, recordó el gobierno en una reciente nota de prensa.

La ASEP, mediante Nota DSAN N° 0066-2025 de 07 de enero de 2025, informó que “la suma total de los descuentos otorgados por EDECHI fue por el monto de B/.22,321,038.19 a sus clientes regulados durante el segundo semestre 2024”.

“Tomando en cuenta que la empresa distribuidora ha aplicado los descuentos correspondientes en la factura a los clientes finales de electricidad, durante el segundo semestre 2024, la misma requiere de la compensación del monto correspondiente”, subrayó la ASEP.