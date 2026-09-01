Consejo de Gabinete aprueba presupuesto del Canal 2027 con ingresos por B/. 5,555.3 millones

El Consejo de Gabinete aprobó esta tarde el Proyecto de Ley N.° 32-26 que fija el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027 (octubre 2026 - septiembre 2027), presentado por el ministro José Ramón Icaza y la subadministradora Ilya Espino de Marotta.

La propuesta estima ingresos totales por B/. 5,555.3 millones, lo que representa un crecimiento del 6.7% respecto al ejercicio anterior.De esta cifra, la vía interoceánica aportará B/. 3,607.8 millones de manera directa al Estado panameño, superando en B/. 414 millones lo entregado en 2026.

Adicionalmente, se prevén B/. 328.5 millones por impuestos, seguro social, seguro educativo y cuota obrero-patronal, mientras que la utilidad neta proyectada se sitúa en B/. 3,249.5 millones.

El incremento financiero se sustenta en el aumento del 5.7% en las entradas por peajes y servicios marítimos (B/. 5,408.1 millones).

Sin embargo, la ACP advirtió que la posible aparición del fenómeno de El Niño y eventuales restricciones hídricas podrían moderar el flujo de tráfico. La estructura de peajes no sufrirá modificaciones para este periodo.

El plan presupuestario prioriza la sostenibilidad operativa, la protección de activos, la ciberseguridad, el mantenimiento y la conservación de la cuenca hidrográfica. Asimismo, impulsa la formación del capital humano, el relevo generacional y proyectos clave como el reservorio de Río Indio, el corredor energético y nuevas terminales portuarias.

Tras la luz verde del Gabinete, el ministro Icaza fue autorizado a presentar la norma ante la Asamblea Nacional.