Economía

Conflicto Panamá–Costa Rica: Presidente Mulino apela a la reciprocidad

La disputa comercial llegó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde un grupo arbitral falló a favor de Costa Rica en 2024, pero la decisión fue apelada por Panamá y el conflicto en la actualidad sigue sin hallar un final

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ML | Estructuras para sostener cables eléctricos.
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Amalia Quintero
22 de mayo de 2026

El presidente José Raúl Mulino se refirió al conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, señalando que es un tema importante para ambos países, pero que su deber es proteger a los panameños, por lo que apeló al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia... No es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, añadió el mandatario.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, que asumió su cargo el pasado 8 de mayo, pidió públicamente a su canciller, Manuel Tovar, iniciar “acciones internacionales” contra Panamá, que desde 2020 bloquea la entrada de productos costarricenses por motivos sanitarios.

El gobernante panameño también acusó a Costa Rica de bloquear durante más de 10 años a empresas de Panamá. “Un sinnúmero de empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas”, recordó.

Tras las declaraciones de Mulino, empresarios y productores locales le respaldaron, señalando que la respuesta del gobierno panameño se basa en los principios de reciprocidad y defensa de los intereses nacionales.

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Las restricciones panameñas aplican a productos bovinos costarricenses como lácteos, carne y embutidos
Tanto el gobierno panameño como productores han expresado su disposición del diálogo para buscar una salida
“No se les venderá energía”

ml | El presidente José Raúl Mulino dijo que se rechazó un plan para vender energía a Costa Rica por las críticas de su mandataria, Laura Fernández, en medio del conflicto comercial por productos agropecuarios. “Yo sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica, producto de sus propias necesidades, esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal. Pero “por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica, así de sencillo”, reafirmó.

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