Confianza del consumidor en EEUU cae a nivel más bajo desde abril

La confianza del consumidor en Estados Unidos disminuyó drásticamente este mes, a su nivel más bajo desde abril, ya que los estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre las condiciones del mercado laboral y las perspectivas futuras de la economía.

El índice de confianza del consumidor de la asociación profesional The Conference Board cayó a 88,7 en noviembre, por debajo del 95,5 de octubre y de las expectativas de los analistas.

“Los cinco componentes del índice general se debilitaron o permanecieron débiles”, dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.

Los consumidores eran “menos optimistas” sobre su situación actual, agregó, y “notablemente más pesimistas sobre las condiciones empresariales dentro de seis meses”.

“Las expectativas para las condiciones del mercado laboral a mediados de 2026 permanecieron decididamente negativas, y las expectativas de aumento de ingresos familiares se redujeron drásticamente”, dijo Peterson.

Los problemas que los consumidores mencionaron en respuestas escritas incluían inflación, aranceles y comercio, así como política, según el informe.

Aunque el presidente Donald Trump ha impuesto ola tras ola de aranceles este año, los mayores costos de importación tardan en trasladarse a los consumidores.

En la encuesta del Board, hubo un aumento en las menciones al cierre del gobierno federal, que duró 43 días y terminó a mediados de noviembre, agregó el informe del martes.

The Conference Board dijo que los planes de los consumidores para comprar artículos de alto costo en el próximo semestre disminuyeron en noviembre, mientras que también redujeron el gasto esperado en servicios para este período.