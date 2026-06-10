Comercios cerrados y veda pesquera en El Salvador ante la tormenta Cristina

La aproximación de la tormenta tropical Cristina obligó el martes a cerrar restaurantes y suspender la pesca en Puerto La Libertad, como parte de las medidas de las autoridades salvadoreñas frente a un posible temporal, constataron periodistas de la AFP.

La costa de La Libertad, 35 km al sur de San Salvador, lucía nublada con vientos moderados, mientras que grandes olas chocaban con fuerza en el malecón frente a un parque de diversiones. Una cinta amarilla advertía el cierre del ingreso de turistas a dos muelles.

Decenas de locales ubicados en el paseo costero cerraron sus puertas y los empleados fueron enviados a casa para evitar daños por las lluvias y vientos que se pronostican para las próximas horas.

Numerosas lanchas permanecían estacionadas, como la de Luis Villanueva, pescador artesanal de 45 años.

"Se nos dio la orden de no salir a pescar (...), tenemos pérdidas, no ganamos nada", se lamenta Villanueva, que heredó desde niño el oficio de su padre.

Las actividades del mercado de mariscos también fueron suspendidas, por lo que los vendedores, en su mayoría mujeres, optaron por refrigerar los productos para que no se dañen.

"Cerramos por precaución", dijo Sandra Martínez, de 56 años, en el negocio desde hace cuatro décadas.

La tormenta se hallaba a 175 km al norte de Managua y a 190 km al sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y un desplazamiento de 2 km/h sobre el Pacífico, detalló el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC alertó que Cristina, que se dirige lentamente hacia el norte, provocará lluvias hasta el jueves y "se esperan inundaciones en partes de Centroamérica".

Desde el lunes, cuando se formó la tormenta, las autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala declararon una "alerta naranja" de precaución.

En El Salvador, colegios, escuelas y universidades permanecerán cerradas martes y miércoles.

La titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, Claudinne Ogaldes, declaró que aunque el país no tendrá un "impacto directo", sí esperan "gran cantidad de lluvia, crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos" y posibles "daños a la infraestructura".

En tanto, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, señaló que pese a los fuertes lluvias siguen sin "incidencias significativas".