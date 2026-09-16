$!Combustibles registrarán alza a partir de este viernes 18 de septiembre

A partir de las 6:00 a.m. de este viernes 18 de septiembre y hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026, regirán los nuevos precios máximos de venta al público para los combustibles líquidos en todo el país, informó la Secretaría Nacional de Energía. Las cifras, expresadas en centavos de balboa por litro, reflejan una tendencia general al alza en los distintos rubros.

Según el informe oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.105 por litro, la de 91 octanos subirá B/.0.093 y el diésel bajo en azufre registrará el mayor incremento con B/.0.130 por litro. Este comportamiento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han elevado las cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados, impactando de forma directa la estructura de costos local.

La Secretaría Nacional de Energía indicó que mantiene un monitoreo permanente sobre los mercados para garantizar que los valores fijados en Panamá reflejen únicamente las fluctuaciones internacionales. Esta revisión se realiza bajo un mecanismo técnico que actualiza las tarifas cada 14 días con base en variables globales y logísticas, con el propósito de asegurar el abastecimiento regular y la estabilidad energética del país.