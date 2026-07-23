Cobre Panamá y la Universidad Tecnológica OTEIMA impulsan el talento panameño

Con el propósito de fortalecer la formación del talento nacional y crear nuevas oportunidades de desarrollo académico, científico y profesional, Cobre Panamá y la Universidad Tecnológica OTEIMA suscribieron un convenio de cooperación que permitirá impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de estudiantes, docentes y comunidades, reforzando el vínculo entre la academia y el sector productivo.

El acuerdo establece una agenda de trabajo colaborativa orientada a promover programas de formación, investigación aplicada, intercambio de conocimientos y proyectos de impacto social y comunitario. Asimismo, contempla el desarrollo de prácticas profesionales, pasantías, capacitaciones, actividades de educación ambiental y espacios de colaboración que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del talento panameño.

La firma del convenio estuvo a cargo de Jonathan Montenegro, Biólogo y Deydi Araúz, Gerente de Programas de Acercamiento a la Ciudadanía, en representación de Cobre Panamá, quienes reafirmaron el compromiso de la empresa con la educación como un motor para el desarrollo sostenible del país.

Durante el intercambio se destacó que Cobre Panamá reúne profesionales de múltiples disciplinas, desde ingeniería y geología hasta enfermería, seguridad, administración, logística, mantenimiento, tecnología, ambiente, recursos humanos y comunicación, evidenciando la diversidad de perfiles que hacen posible una operación de esta magnitud.