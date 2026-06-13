Cobre Panamá participa en el III Encuentro Empresarial: Explorando el Panorama de Inversión 2026

Cobre Panamá participó en el III Encuentro Empresarial “Explorando el Panorama de Inversión 2026”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI).

El evento reunió a líderes empresariales y representantes de distintos sectores para analizar las oportunidades y desafíos que marcarán el desarrollo económico de Panamá en el corto y mediano plazo.

Durante el encuentro, Anilú Candanedo, Coordinadora de Comunicaciones de Cobre Panamá, expuso sobre el rol de la comunicación y el diálogo como herramientas clave para la generación de oportunidades. Destacó cómo estas iniciativas contribuyen al desarrollo de las comunidades y al progreso del país.

“Estos espacios fortalecen el intercambio de ideas, la colaboración y la construcción de alianzas que impulsan el crecimiento sostenible de Panamá”, señaló Candanedo.

Cobre Panamá reafirma su compromiso con espacios que promuevan el diálogo multisectorial y la construcción de soluciones que aporten valor a la economía y a las comunidades panameñas.