Economía

Cobre Panamá participa en el III Encuentro Empresarial: Explorando el Panorama de Inversión 2026

Cobre Panamá participa en el III Encuentro Empresarial: Explorando el Panorama de Inversión 2026
ML | Personas que participaron del Encuentro Empresarial.
Redacción Metro Libre
13 de junio de 2026

Cobre Panamá participó en el III Encuentro Empresarial “Explorando el Panorama de Inversión 2026”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI).

El evento reunió a líderes empresariales y representantes de distintos sectores para analizar las oportunidades y desafíos que marcarán el desarrollo económico de Panamá en el corto y mediano plazo.

Durante el encuentro, Anilú Candanedo, Coordinadora de Comunicaciones de Cobre Panamá, expuso sobre el rol de la comunicación y el diálogo como herramientas clave para la generación de oportunidades. Destacó cómo estas iniciativas contribuyen al desarrollo de las comunidades y al progreso del país.

“Estos espacios fortalecen el intercambio de ideas, la colaboración y la construcción de alianzas que impulsan el crecimiento sostenible de Panamá”, señaló Candanedo.

Cobre Panamá reafirma su compromiso con espacios que promuevan el diálogo multisectorial y la construcción de soluciones que aporten valor a la economía y a las comunidades panameñas.

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