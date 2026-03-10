Cobre Panamá lanza “Suma Tu Talento” y abre 1,000 puestos de trabajo para talento panameño

La empresa Cobre Panamá anunció el lanzamiento de “Suma Tu Talento”, una iniciativa que abre al público 1,000 puestos de trabajo actualmente disponibles para apoyar los trabajos contemplados dentro del Plan de Gestión Segura para las actividades de cuido y mantenimiento de la mina.

A través de esta plataforma digital, cualquier persona interesada puede conocer los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones donde se necesitan profesionales y técnicos, todo al alcance de una computadora o un teléfono móvil.

Las vacantes pueden consultarse en: https://www.first-quantum.com/es/carreras/unase-a-nosotros/

Las oportunidades incluyen posiciones en áreas como operación de equipos, mantenimiento, metalurgia, ambiente, seguridad industrial, logística, ingeniería y soporte técnico, entre otras especialidades que forman parte de una operación minera moderna.

“El talento panameño ha sido clave para mantener las capacidades técnicas de la operación durante esta etapa. Diariamente recibimos cerca de 200 hojas de vida en nuestras oficinas y correos”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.