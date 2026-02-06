Economía

Cobre Panamá destaca apoyo y empleos generados en Omar Torrijos y La Pintada

La empresa Cobre Panamá ha destacado que ha generado importantes fuentes de empleo a nivel local y ha impactado positivamente a las comunidades vecinas con distintos proyectos, contribuyendo al crecimiento económico y social

J.ANDRADE | Personas que participaron en la reunión.
J.ANDRADE | Representantes de la empresa brindan su informe.
J.ANDRADE | Asistentes a la reunión en la casa local de Coclesito.
Redacción Metro Libre
06 de febrero de 2026

La empresa Cobre Panamá realizó ayer una reunión de rendición de cuentas con residentes de las comunidades de los distritos de Omar Torrijos y La Pintada, cercanos a la mina. La actividad que se llevó a cabo en la casa local de Coclesito, contó con la participación de aproximadamente 300 personas y se enfocó en la contratación de empleos y los proyectos generados en la zona.

Durante la reunión, se presentó la actualización de contrataciones del año 2025 y el plan de desarrollo socioeconómico. Los representantes de Cobre Panamá destacaron los esfuerzos de la empresa por generar empleo local y promover el desarrollo sostenible en la región. Varias personas que han sido contratadas por la compañía manifestaron sus testimonios a los presentes.

El encuentro también contó con la presentación de informes sobre la gestión de la empresa en la zona, incluyendo la implementación de programas de responsabilidad social y el apoyo a proyectos comunitarios. Los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y sugerencias, lo que permitió un diálogo abierto y transparente entre la empresa y las comunidades.

