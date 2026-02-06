Cobre Panamá destaca apoyo y empleos generados en Omar Torrijos y La Pintada

La empresa Cobre Panamá realizó ayer una reunión de rendición de cuentas con residentes de las comunidades de los distritos de Omar Torrijos y La Pintada, cercanos a la mina. La actividad que se llevó a cabo en la casa local de Coclesito, contó con la participación de aproximadamente 300 personas y se enfocó en la contratación de empleos y los proyectos generados en la zona.

Durante la reunión, se presentó la actualización de contrataciones del año 2025 y el plan de desarrollo socioeconómico. Los representantes de Cobre Panamá destacaron los esfuerzos de la empresa por generar empleo local y promover el desarrollo sostenible en la región. Varias personas que han sido contratadas por la compañía manifestaron sus testimonios a los presentes.

El encuentro también contó con la presentación de informes sobre la gestión de la empresa en la zona, incluyendo la implementación de programas de responsabilidad social y el apoyo a proyectos comunitarios. Los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y sugerencias, lo que permitió un diálogo abierto y transparente entre la empresa y las comunidades.