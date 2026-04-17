Economía

Coalición Vamos pide suspender temporalmente el impuesto del diésel

Coalición Vamos pide suspender temporalmente el impuesto del diésel
ML
Redacción Web
17 de abril de 2026

La Coalición Vamos emitió un comunicado en el que planteó algunas alternativas para mitigar el impacto del aumento de los combustibles, producto del conflicto en Medio Oriente.

El grupo político instó a ir más allá y explorar otras alternativas ante la presión que se refleja en el precio de los alimentos, en el costo del transporte, en lo que paga el productor para sembrar y mover su cosecha, en la faena diaria de la pesca y en la operación de industrias que sostienen empleos.

“Cuando sube el diésel, sube el costo de vida. El Gobierno tiene la responsabilidad de evaluar y activar todas las opciones posibles en favor de quienes hoy sostienen la economía y están siendo directamente afectados. Panamá necesita decisiones y una ruta clara que combine alivio inmediato con soluciones sostenibles”, plantea el comunicado.

El grupo político propone avanzar en dos frentes: la suspensión temporal y evaluable del impuesto al diésel, como una medida de alivio inmediato mientras se estabilizan las condiciones actuales; y la instalación de una mesa técnica de trabajo, liderada por el Ejecutivo, que convoque a los sectores y permita construir, con evidencia y consenso, soluciones de fondo, con seriedad y visión de país.

“Este no es momento de improvisar ni de reaccionar tarde. Es momento de liderar, de escuchar y de actuar. Panamá necesita respuestas a la altura del desafío. Desde VAMOS estamos listos para empujar, aportar y asumir nuestra responsabilidad para que este tema se atienda con la urgencia y seriedad que el país exige”, aseguraron.

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