Clientes deben más de B/. 289 millones la ATTT, el IDAAN, la AAUD y ENA

La morosidad por el impago de los servicios de agua potable, tasa de aseo, multas de tránsito y uso de los corredores Norte y Sur, asciende a B/. 289,990,183,88 según datos oficiales.

De este total, B/.118,772,652.60 corresponden a la morosidad que mantienen los clientes con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y B/.98,500,000 con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). De acuerdo al último reporte, unos B/. 17,000,000 correspondían a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y B/55,717,531.28 a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Los datos de la AAUD revelaron que, al cierre del 2025, los clientes comerciales mantenían una morosidad de B/.20,373,664.28, los clientes residentes de B/.97,364,897.25 y las instituciones gubernamentales de B/.1,034,091.07.

La entidad indicó que están “realizando diariamente citaciones a los clientes morosos y a los comercios”. A los que se presentan se les pide realizar arreglos de pago y a los que no están de acuerdo, se les remite un expediente al Juzgado Ejecutor para su debido cobro coactivo.

En tanto, el IDAAN detalló que mantienen “la política de arreglos de pagos que se generan mediante convenios con los clientes morosos, que permiten establecer porcentajes de abonos y plazos para saldar deudas y evitar cortes”. Además, están “realizando de manera permanente operativos de corte del servicio”.

De la ATTT detallaron que tienen “presencia en ferias en diferentes provincias en las cuales se desarrollan arreglos de pago al 10%” También “han cambiado el horario laboral hasta las 5:00 p.m. de lunes a viernes y, como innovación, la apertura de sucursales a nivel nacional los días sábados”.

En cuanto a la morosidad de mantenía ENA (B/. 17,000,000 según el últimos reporte), aseguraron que “el departamento de cobros de ENA se encarga de enviar notificaciones de cobro a los clientes morosos y de desarrollar estrategias masivas para la recuperación de la cartera morosa. A través del Departamento de Operaciones, se coordinan multas en ATTT para los que transiten sin saldo por los corredores”.