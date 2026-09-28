Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión con Panamá en Nueva York

Cinco de las instituciones bancarias más influyentes a nivel global solicitaron reuniones de trabajo con la representación de Panamá durante la misión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Nueva York, informó la entidad en un comunicado oficial.La agenda incluyó sesiones de trabajo con las cúpulas directivas globales de Citi, Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America y BBVA, junto con firmas y fondos de inversión; una reunión con la alta dirección de Blackstone —una de las mayores firmas de activos en el mundo— en compañía del presidente José Raúl Mulino; un almuerzo de trabajo con la Americas Society / Council of the Americas; y encuentros periódicos con agencias calificadoras de riesgo para presentar la evolución de las finanzas públicas. En cada espacio, el ministro expuso el desempeño económico del país, la disciplina fiscal y las oportunidades concretas de inversión.La nota detalla que, en un lapso de cinco días, el ministro Felipe Chapman encabezó más de quince compromisos con la comunidad financiera internacional, como parte de la delegación oficial que acompañó al mandatario panameño durante el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Según explicó el titular del MEF, en dichos encuentros diversos inversionistas internacionales expresaron que Panamá es percibida actualmente como “the darling of the American Continent”, es decir, la favorita del continente americano. “Todos comentan: Panamá se ha estado convirtiendo en el favorito de los mercados”, resumió el funcionario. La razón, según Chapman, es contundente: “Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido”. Esta percepción se encuentra respaldada por indicadores oficiales.Como parte de la comitiva, Chapman asistió a la apertura de la Asamblea General y al Debate General en el que el presidente Mulino pronunció el discurso oficial de Panamá. Asimismo, acompañó los encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno de España, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Guyana y el secretario de Comercio de Estados Unidos. Adicionalmente, concedió entrevistas a medios económicos internacionales y participó en la inauguración de “Little Panama Way” y del Distrito Cultural Panameño en Crown Heights, Brooklyn.El ministro subrayó que el propósito final del interés de los mercados es traducirse en bienestar para la población. “Esas inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados, que ponen plata en el bolsillo de los panameños para mejorar su calidad de vida”, afirmó, e invitó a los inversionistas a visitar el país para concretar dichas oportunidades.